İstanbul'da sahte alkolden 8 ölüm daha

İstanbul genelinde sahte alkol alan 65 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Başvuruda bulunan 65 kişiden 19 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 65 kişiden 19 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı

Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.