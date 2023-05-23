İstanbul'da sahte altın operasyonu

İstanbul’da sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek kuyumcularda bozdurdukları ve piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Baskınların birinde, bakır ve gümüş gibi madenlerin dönüştürülüp piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmesine yarayan materyaller ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde bazı şüphelilerin altın imalat atölyelerinde ayarı düşük sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri basılan sahte altınları, farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdüklerini tespit etti. Kimliği belirlenen 7 şüpheli hakkında ’paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan şüphelilerin sahte altın imal ettiği Esenyurt’taki bir atölyeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Burada bakır ve gümüş gibi madenlerin dönüştürülüp piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmesine yarayan materyallere el konuldu.