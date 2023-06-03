İstanbul'da sahte belge operasyonu: Yabancılara sahte belgeyle izin düzenlediler

İstanbul’da danışmanlık şirketi altında yabancı uyruklu kişilerin ikamet almalarına aracılık ederek sahte belgele düzenleyen iş yerlerine denetimlerde 450 bin lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce, yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu şahısların ikamet izni başvurularına aracılık edilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, operasyonun düğmesine basıldı.

24, 25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde farklı iş yerlerine Maliye, İl Göç İdaresi ve Zabıta görevlileri ile birlikte denetimler gerçekleştirildi. Bu iş yerlerinin vergilendirmede usulsüzlük, izinsiz işçi çalıştırmak, vatandaşlık ve ikamet izni başvuru işlemleri yaptıkları yönünde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Konuya ilişkin iş yerlerine ‘vergide usulsüzlük, izinsiz işçi çalıştırmak, vergi kanununa muhalefet’ gibi usulsüz işlemlerden toplamda 450 bin lira idari para cezası uygulanırken, yapılan denetimlerde ülkemizde kaçak olarak kaldıkları ve çalıştırıldıkları belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.