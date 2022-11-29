İstanbul'da sahte deterjan deposuna baskın: Yaklaşık 38 ton ürün ele geçirildi

İstanbul Esenler’de internet üzerinden satışı yapılan sahte deterjanların saklandığı depoya düzenlenen baskında, 38 ton 505 kilogram ürün ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler’de “merdiven altı” diye tabir edilen ruhsatsız imalathanede üretilip depolanan sahte deterjanların çeşitli internet üzerinden satışının yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda Gaziantep ve Konya’dan İstanbul’a getirilen kimyasal hammaddeler ile karıştırılarak üretilen sahte deterjanların saklandığı depoyu belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu imalathaneye dün baskın gerçekleştirdi. Operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 13 ton deterjan ile doluma hazır 25 ton 775 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi. Toplam 38 ton 505 kilogram sahte ürüne el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına aldı.

Gözaltına alınan depo yetkilisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.