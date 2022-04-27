İstanbul'da sahte döviz operasyonu

İstanbul'da matbaadan sahte dolar ve euro basarak piyasaya sürmeye çalışan kalpazan çetelerine yapılan operasyonlarda, 15 milyon liraya yakın sahte döviz ele geçirildi. Zeytinburnu ve Kağıthane'de yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 27.04.2022 12:23
  • Güncelleme: 27.04.2022 12:46
İstanbul'da sahte döviz operasyonu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da matbaadan sahte dolar ve euro basarak piyasaya sürmeye çalışan kalpazan çetelerine yapılan operasyonlarda, 15 milyon liraya yakın sahte döviz ele geçirildi. Zeytinburnu ve Kağıthane’de yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sahte döviz basarak piyasaya sürmeye iki ayrı şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Nisan ayında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

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İlk olarak Zeytinburnu’nda bulanan adresi basan ekipler, piyasa sürülmek üzere hazır halde sahte 850 bin euro ele geçirdi.

Banknotlardaki para kağıtlarındaki “Libya Merkez Bankası” ibaresi dikkat çekti

Kalpazanlara yönelik ikinci operasyon Kâğıthane ilçesinde gerçekleştirildi. Kağıthane’de bir adreste sahte dolar ve madeni paraların piyasaya sürülmek üzere saklandığını tespit eden Mali Şube Polisi, depoya baskın düzenledi. Operasyonda sahte 79 bin dolar ve sahte bin 358 madeni euro ele geçirildi.

Sahte banknotlardaki para kağıtlarında “Libya Merkez Bankası” ibaresi dikkat çekti.

Her iki operasyonda ele geçirilen yaklaşık 15 milyon lira değerindeki sahte döviz, imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs ifade işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 3’ü tutuksuz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

SHA Editör
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