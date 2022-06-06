İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Gaziosmanpaşa‘da ikamet eden bir kişinin “steroid ve testeron” türevli hormon ilaçlarının sahtesini üreterek toptan satışını yaptığını tespit etti. Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelinin yakalanması için geçtiğimiz Cuma günü zanlıya ait iki adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, adı henüz açıklanmayan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin tane prospektüs, 110 bin adet ilaç etiketi ile bu ilaçları paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan ve "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma" suçundan işlem gören şüpheli, önceki gün adli makamlara sevk edildi. Sahte ilaç üretimi yapan şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.