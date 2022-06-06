İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 14 milyon lirayı aşan 'steroid ve testeron' türevli hormon ilaçlarının sahtesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli tutuklandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.06.2022 10:57
  • Güncelleme: 06.06.2022 11:20
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Gaziosmanpaşa‘da ikamet eden bir kişinin “steroid ve testeron” türevli hormon ilaçlarının sahtesini üreterek toptan satışını yaptığını tespit etti. Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelinin yakalanması için geçtiğimiz Cuma günü zanlıya ait iki adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, adı henüz açıklanmayan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin tane prospektüs, 110 bin adet ilaç etiketi ile bu ilaçları paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Operasyon çerçevesinde yakalanan ve "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma" suçundan işlem gören şüpheli, önceki gün adli makamlara sevk edildi. Sahte ilaç üretimi yapan şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

‘Yaman’ Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

DAHA FAZLA
Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'