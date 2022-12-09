İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İstanbul Emniyeti, sahte kanser ve hormon ilaçlarını piyasaya sürme hazırlığında olan bir gruba operasyon düzenledi. 3 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 25 bin 538 adet sahte ilaç ile birlikte sahte ilaç yapımında ve piyasa sürülmesinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Sahtecilik" konusu ile ilgili, tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve sahte ilaç üretim ve satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar yürütüldü. Piyasada çok yüksek fiyatlarda satışa sunulan kanser ve hormon ilaçlarının, bir grup tarafından sahte etiket, bandrol, hologram, kutulama ve sahte kimyevi tozlarla imal edildiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda ilaçların, yerleşim alanlarında bulunan apartman ve dairelerde üretilerek depolandığı, depolanan sahte ilaçların halk sağlığını hiçe sayarak ülkemizde ve başka ülkelerde piyasaya sürülmek için hazırlık yapıldığı tespit edildi.

Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerinde tespiti yapılan adreslere 8 Aralık tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 25 bin 538 adet çeşitli markalarda sahte ilaç, 6 bin 750 adet çeşitli markalara ait sahte boş ilaç kutusu, bin 400 adet çeşitli markalara ait ilaç etiketi, 660 adet çeşitli markalara ait sahte ilaç barkodu, 3 bin 60 adet boş şişe, bin 595 adet çeşitli markalara ait sahte ilaç prospektüsü, 1 adet ilaç basım makinesi, 280 adet beyaz toz halinde ilaç hammaddesi, bin 950 gram ilaç hammaddesi, 5 bin adet ilaç şişesi kapağı, 1 adet kırmızı gıda boyası, 60 adet sıvı halde ilaç şişesi, 1 adet rulo jelatin, 5 adet hard disk, 7 adet telefon, 1 adet tablet bilgisayar ile 1 adet silah ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.