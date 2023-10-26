İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İstanbul’un iki ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, lösemi, ilik ve akciğer kanseri ile üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan 113 bin 188 sahte ve kaçak ilaç ile destek ürünü ele geçirildi. Baskında 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak elde ettiği sahte ya da kaçak ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Ümraniye ve Beyoğlu’nda bir depoda ve araca 19 Ekim’de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 1 kişi gözaltına alındı.

Sağlıksız koşullardaki Depoda ve araçta yapılan aramada, sahte ve kaçak olduğu belirlenen ampul, flakon içerisinde bulunan lösemi, ilik kanseri, akciğer kanseri, üst solunum yolu hastalıkları, kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılan 113 bin 188 ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan tıbbi destek ürünleri arasında doğuştan antikor üretiminin bozulduğu bağışıklık yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, doğuştan AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü hastalıklarda kullanılan kaçak ve sahte ilaçlar da yer alıyor.

Operasyonda yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlı, buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve “TCK 187” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.