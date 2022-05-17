İstanbul'da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladığı ileri sürülen bir danışmanlık şirketi sahibi yakalandı. Dolandırıcı, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 17.05.2022 01:52
  • Güncelleme: 17.05.2022 01:52
İstanbul'da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladığı ileri sürülen bir danışmanlık şirketi sahibi yakalandı. Dolandırıcı, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de oturma veya çalışma izni reddedilen yabancılara sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge düzenleyen bir danışmanlık şirketi tespit etti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İlk olarak çeşitli sosyal medya platformları üzerinden “İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği” şeklinde açıklamalarda bulunan ruhsatsız danışmanlık şirketinin yeri ve sahibinin kimlik bilgileri belirlendi.

Videolu paylaşımlarla müşteri toplayan A.E.S. adlı zanlıyı yakın takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu danışmanlık şirketine yönelik dün Esenyurt’ta bir adrese baskın düzenledi.

Fiziki takibin sonunda akşam 17.00 sıralarında şirketin Esenyurt’taki ofisine yapılan operasyonda, söz konusu danışmanlık şirketinin sahibi olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu A.E.S. adlı şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan A.E.S. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, baskın sırasında yanında bulunan M.T.T. adlı bir başka yabancının ise bilgi sahibi olarak emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu.

Sahte belge üzerindenden ikamet izni tertiplendiği belirlenen şirketin merkezinde yapılan aramalarda ise sahte olduğu düşünülen 2 geçici koruma belgesi, para makbuzları, bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 255 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan A.E.S. ile ilgili “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan tahkikat başlatıldı. Zanlının, başlatılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan A.E.S.’nın yönettiği “danışmanlık şirketi” adı altındaki ruhsatsız işyerinin kapısına ise zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’