İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Fatih’te operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro, 6 bin adet Euro filigranı,21 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.