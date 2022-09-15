İstanbul'da sahte para operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para şebekelerine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Türkmen manatının sahtesini piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde "parada sahtecilik" suçu ile ilgili 17 kişilik bir şebeke tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin çökertilmesi için dün operasyonun düğmesine basıldı. Birçok adrese peş peşe düzenlenen baskınlarda 17 şüphelinin 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 16 ikamette ve 2 döviz bürosunda gerçekleştirilen aramalarda, 100’lük banknot şeklinde bin adetten oluşan balya balya sahte 100 bin Türkmen manatı ele geçirildi. Yabancı paraların şebeke tarafından piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirtildi. 100 bin Türkmen manatına el koyulurken, yakalanan 15 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ifade edildi. Polis, şebekeye mensup 2 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.