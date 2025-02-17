İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 167 bin 924 şişe ürün ele geçirildi

İstanbul‘da 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 167 bin 924 şişe sahte ya da gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yurda yasa dışı yollarla sokulan gümrük kaçağı ya da dünyaca ünlü markaların taklidi parfümleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Piyasa değeri 150 milyon lira

Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi ilçelerinde çok sayıda adrese ve sevkiyatta kullanılan araçlara baskın yapan polis, operasyon kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Depolarda ve sevkiyat araçlarında yapılan aramalarda, 167 bin 924 şişe gümrük kaçağı parfüm ve 61 bin 305 boş parfüm şişesi ele geçirildi.

Yurt çapında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Türkiye genelinde bir operasyonda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olma niteliği taşıyan parfümlerin, hudut kapılarından yurda yasa dışı yollarla geçirildiği aktarılırken, söz konusu ürünlerin piyasa değerinin ise 150 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

Ürünlerin taklit olup olmadığı araştırılıyor

Emniyet yetkilileri, ürünlerin sahte olup olmadığını incelemek için çalışma başlattı. Öte yandan, emniyete götürülen zanlılar hakkında "5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet" suçundan soruşturma başlatılırken, el konulan parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.