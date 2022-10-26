İstanbul'da sahte pasaport baskınında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda ele geçen 27’si gerçek, geri kalan yüzlercesi sahte pasaport olmak üzere çok sayıda ehliyet, kimlik ve bunların yapımında kullanılan cihazlar ile materyalin sergisi yapıldı. Baskında yakalanan yabancı uyruklu 4 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir suç şebekesine bağlı hareket ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin, Fatih’te kaçış güzergahı bulunan gizli bölmeli bir evde sahte pasaport, ehliyet ve kimlik kartları ürettiklerini tespit etmiş, düzenlenen operasyonla söz konusu şebeke çökertilmişti.

Molla Gürani Mahallesi Sigortacı Sokak’ta bulunan bir dairede sahte pasaport imal ederken ihtimal bir polis baskınından kurtulmak için evin içine yapılmış, kaçış güzergahı bulunan gizli bölmelerin ortaya çıkarıldığı operasyonda, çok sayıda sahte pasaport, ehliyet, kimlik ve bunların yapımında kullanılan cihaz ve materyaller ele geçirilmişti.

200 ile 500 dolara pasaport

Ürettikleri aslına aykırı pasaportlarla farklı ülkelere giriş-çıkış yapılmasını sağlayan ve bu pasaportları 200 ile 500 dolar arasında değişen fiyatlarla satan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Operasyonda ele geçen tüm malzemeler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Yerleşke avlusunda sergilenen başka ülkelere ait bazıları gerçek, çoğu sahte yüzlerce pasaport, ehliyet ve kimlik kartları ile bunların imalatında kullanılan materyaller sergilendi.

Uluslararası bir suç şebekesine bağlı hareket ettikleri değerlendirilen yabancı şüphelilerin kurdukları düzenekle pasaportların orijinalliğini kontrol ettikleri de belirlenmişti. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendiren 13 bin 500 dolar, 6 bin 50 avro ve 3 bin 870 lira para ile dizüstü bilgisayarlar ve 6 cep telefonuna da mahkeme kararı ile el konulmuştu.

Sosyal medya uygulamalarından müşteri buluşmuşlar

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin sosyal medya uygulamasında bulunan bir grup üzerinden yurtdışında yaşayan şahıslarla iletişime geçtikleri, istenilen ülkeye göre pasaport ve kimlik yaptıkları fiyatın 200 ila 500 dolar arası fiyat farklılığı gösterdiği, pasaport ve kimlikler hazır olunca alıcılar için mor ışıkta video çekerek orijinal olduğuna ikna ettikleri ve güven sağladıkları, daha sonra kargo yolu ile yurtdışındaki müşterilere gönderdikleri, bazı müşterilerinin bu pasaport ve kimlikleri Türkiye üzerinden hedef ülkelere gitmek için kullandıkları, güven esasına dayalı olması için ödemeyi para transfer merkezleri üzerinden havale ile aldıkları tespit edildi. Diğer yandan yakalanan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin sonunda sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.