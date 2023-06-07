İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Esenler’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir iş hanına düzenlenen operasyonda sahte kimlik ve pasaport hazırladığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli ülkelere ait 100 adet sahte kimlik ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu şahısların Esenler’de bir iş hanının içinde kurmuş oldukları matbaada; göçmen ticaretinde kullanılmak üzere sahte pasaport, kimlik ve belge hazırladıkları tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte kimlik ve pasaport yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve kullanıma hazır kimlik kartı ve pasaport ele geçirildi. Matbaaya yapılan operasyonda, çeşitli ülkelere ait sahte 100 adet kimlik kartı, 500 adet boş kimlik kartı, 2 adet tabanca, 4 adet test için havalimanlarında kullanılan mor ışık, 3 adet kart basım cihazı, 2 adet lazer, 2 adet sıcak pres makinesi, 5 dijital yazıcı, çok sayıda hologram, basıma hazır 20 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.