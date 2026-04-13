İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 1,5 milyon hap ele geçirildi

İstanbul’da halk sağlığını tehdit eden kaçak ilaç üretimine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bayrampaşa’da tespit edilen bir adrese baskın düzenledi.

Bayrampaşa’da imalathaneye suçüstü baskın

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu 8 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen büyük miktarda sahte ilaç ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda, kimyasal etken maddeler kullanılarak üretildiği belirlenen 1,5 milyon sahte hap bulundu.

10 milyonluk üretim kapasitesi ortaya çıkarıldı

Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise ele geçirilen ham maddeler oldu. Yapılan incelemelerde, depoda bulunan kimyasal içeriklerin yaklaşık 10 milyon sahte hap üretimine yetecek kapasitede olduğu tespit edildi. Bu durum, şebekenin geniş çaplı bir üretim ağı kurduğunu ortaya koydu.

2 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlı ise “kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak veya satmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halk sağlığına büyük tehdit

Yetkililer, sahte ve kaçak ilaçların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek, bu tür ürünlerin kontrolsüz içerikleri nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.