İstanbul'da sahtecilik operasyonu: 54 milyon liralık ürün ele geçirildi

İstanbul’da polis ekipleri tarafından sahtecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 54 milyon lira olan dünyaca ünlü markalara ait isim ve logoların bulunduğu sahte ürünler ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’sahtecilik’ suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, sahte çanta ve ayakkabıların merdiven altı atölyelerde üretildiği ve üzerlerine ünlü markaların logolarının basıldığı belirlendi. Atölyelerin adresini tespit eden ekipler Fatih ve Güngören’de toplam 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 54 milyon lira olduğu belirlenen 5 bin 437 adet dünyaca ünlü markalara ait isim ve logoların bulunduğu sahte ve kaçak çanta, cüzdan, gözlük, kaban, yelek, takı, ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.