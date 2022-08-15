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İstanbul'da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası
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İstanbul'da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası

İstanbul'da düzenlenen Budokaido turnuvasında kendi kategorisinde şampiyon olan 17 yaşındaki sporcu Umut Gürenç, Türkiye Şampiyonası için ter dökecek.

İstanbul'da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası
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İstanbul’da düzenlenen Budokaido turnuvasında kendi kategorisinde şampiyon olan 17 yaşındaki sporcu Umut Gürenç, Türkiye Şampiyonası için ter dökecek.

Budokaido Sensei Ramazan Çeliktürk Turnuvası, dün İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Turnuvaya birçok kulüpten onlarca sporcu katıldı. +75 kiloda ‘Genç Erkekler’ kategorisinde mindere çıkan 17 yaşındaki Umut Gürenç, rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Döktüğü terin karşılığı olan madalyayı gururla takan genç sporcu, şimdi de 2023 ocak ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Burada da şampiyon olmak istediğini ve bunun için büyük gayret sarf ettiğini söyleyen Gürenç, en büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.

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İHA
Editör

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