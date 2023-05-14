İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
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sina pırlanta
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İstanbul’da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de bitti. İstanbul’da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Seçim kurullarında Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.