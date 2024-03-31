İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı.
İstanbul’da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih’te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor kompleksine taşınmaya başlandı.
İstanbul’da okullarda sayılan oylar torbalara konularak araçlarla Fatih’teki İBB’nin spor komplesine getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.