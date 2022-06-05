İstanbul'da seçim heyecanı

İstanbul'da çeşitli nedenlerle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Fatih'te erken saatlerde okula gelen 9 bin 800 seçmen kurulan 31 sandıkta oy kullanacak.

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  • 05.06.2022 11:00
  • Güncelleme: 05.06.2022 15:06
İstanbul'da seçim heyecanı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da çeşitli nedenlerle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Fatih’te erken saatlerde okula gelen 9 bin 800 seçmen kurulan 31 sandıkta oy kullanacak.

İstanbul’da vefat, istifa gibi çeşitli nedenlerle düşen 9 mahalle muhtarlığı için bugün ara seçim yapılıyor. 31 sandığın kurulduğu Fatih Atikali Mahallesi’nde 9 bin 800 seçmen sandık başına gidiyor.

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Sabah 08.00 itibariyle başlayan ve 17.00 itibariyle sona erecek olan seçimlerde Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi, Ümraniye Saray Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi ve Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yeni muhtarlar belirlenecek.

Güvenlik güçlerinin okul önlerinde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek.

İHA

SHA Editör
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