İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programında bu akşam şehit yakınları ve gaziler ağırlandı.

İstanbul’daki şehit yakınları ve gaziler, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Binası’nda gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şehit yakınları ve Gaziler ile davetliler katıldı. Program Kur’an tilaveti ve dualar ile başladı.

Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Özdemir, birlik ve beraberliğini koruyarak yoluna devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Bu vatan nice şehitlerin ve nice gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla bugünlere geldi. Şehit ve gazi ailelerimizin vermiş olduğu fedakarlık ülkemizin birlik ve beraberliği için çok kutsal ve çok anlamlıdır. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir yangın yerinin ortasındayız. Suriye’de yaşananları biliyoruz, Gazze’de yaşananları görüyoruz, İran’a yapılan saldırıyı görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının ortasında problemli bir coğrafyanın merkezindeyiz. Buna rağmen hamdolsun ülkemizde birlik ve huzur içinde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

"Burası sizin eviniz"

Şehit yakınları ve gazileri ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti tabelasını milletin astığı, bizatihi milletin kurduğu partidir. Bu partinin mensupları olarak biz bu vatanı borçlu olduğumuz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize hizmeti büyük bir onur biliyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaşadıkları sıkıntılarda ilk adreslerinden biri AK Parti teşkilatlarıdır. Burası sizin eviniz. Yaşadığınız herhangi bir sorun olduğunda AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımız her zaman sizlerin yanındadır" diye konuştu.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline geldiğini gelişmeleri izleyen değil gelişmelere yön veren bir ülke haline geldiğini belirten Kaya, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli mesafeler kat edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bir zamanlar şehirlerimizde, köylerimizde terör örgütlerinin saldırıları vardı. Annelerin gözyaşı döktüğü acı günleri bu ülke yaşadı. Devletimizin kararlı mücadelesiyle bugün terör örgütlerinin hareket alanı büyük ölçüde yok edildi. Artık Türkiye terörü sadece sınırları içinde değil, sınırlarının ötesinde de bitirmeyi hedefleyen bir Türkiye’dir."