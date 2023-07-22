İstanbul'da şehrin ortasında hortum paniği 'Sanki Amerikan filmi gibiydi'

Başakşehir’de çayırlık alanda çıkan hortum cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Hortumu gören bazı vatandaşlar panik olup uzaklaşırken olaya ilişkin konuşan bir esnaf ise “Amerikan filmleri gibiydi.” yorumunda bulundu.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, akşam saatlerinde bir çayırlık alanda çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar hortumdan kaçarken bazıları cep telefonu ile o anları kaydetmek istedi. Şehrin ortasında çıkan hortuma şaşıran bir vatandaş ise o anları anlatırken “Sanki Amerikan filmleri gibiydi.” dedi.

“Ben çok şaşırdım"

Hortumun çıktığı arazinin yakınında esnaflık yapan Ali Hüzeyf, “Ben çok şaşırdım, o esnada iş yoktu sonra hortum çıktı Amerikan filmleri gibiydi. Türkiye’de hiç görmedim daha önce ben görünce yerden çöpler 20 veya 30 metre yükseldi. Enterasan bir durumdu. Bir dakika kadar sürdü. ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un göbeğinde ilk defa karşılaştık”

Yine aynı mahallede esnaf olan Oktay Karakaya, “Biz çay paydosuna çıktık birden rüzgar esti iki tane birden hortum çıktı. Biz hayretle izledik daha önce hiç karşılaşmamıştık, hortum çıkması için öyle güçlü bir rüzgarda yoktu ama bir anda oldu. 5 yada 7 saniye sürdü sonra kayboldu herhangi bir zararı olmadı. Buradaki çocuklar gördü bizde şaşırdık İstanbul’un göbeğinde ilk defa karşılaştık. İki hortumun yan yana olması çok ilginçti o günün akşamı büyük bir fırtına oldu sıcakların ardından olması bizi tedirgin etti.” Şeklinde konuştu.