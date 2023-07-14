İstanbul'da sıcak hava bunaltıyor: Park ve sahiller boş kaldı

İstanbul’da bunaltan sıcaklar nedeniyle park ve sahiller boş kaldı. Günün her saatinde hareketli olan Bakırköy sahilindeki park ve bahçelerin sakin olduğu görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar vatandaşları güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, park, bahçe ve sahiller boş kaldı. Bakırköy sahilindeki park ve bahçelerin sakin olduğu gözlendi. Sahildeki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Parkta oturmayı tercih eden Esat Yıldırım isimli vatandaş, “İnanılmaz bir sıcak ve nem var. Biz dün kuzenimle Muğla Fethiye’den geldik. Orası da sıcaktı ama burası daha sıcak. Oturduğumuz yerde terliyoruz. Şu an sahil bomboş, kimse yok. Bugün Türkiye genelinde bir sıcaklık var. Gölgede biraz esiyor. Biz zaten Bakırköy’de oturuyoruz. Sahile gelip kahvaltı yapıyoruz. Dışarısının daha sıcak olmasından korkmuştum. Şu an iyi” dedi.