İstanbul'da sıcaklık arttı, vatandaşlar soluğu sahillerde aldı

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti.

İstanbul'da sıcaklık arttı, vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
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İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti.

İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Üsküdar ve Beylerbeyi sahiline akın etti. Kavurucu sıcaklığın çaresini bazı vatandaşlar denize girerek bulurken, bazı vatandaşlar ise gölgelik alanları tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 11.00 - 16.00 arasında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.