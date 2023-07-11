İstanbul'da sıcaktan bunalan inekler, vatandaşlarla aynı plajda serinledi

İstanbul’da aşırı sıcaklardan bunalan inekler Kilyos Kısırkaya Halk Plajı’nda vatandaşlarla aynı denizde serinledi. İnekler vatandaşların ilgi odağı olurken, bazı vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Plajdaki renkli görüntüler, ilginç manzaralara sahne oldu.

Tüm dünyada sıcaklık rekorları kırılmaya devam edilirken aşırı sıcaklar yurt genelinde de etkisini artırdı. Yüksek hava sıcaklığından bunalan İstanbullular serinlemek için Kilyos Kısırkaya Halk Plajı’na akın etti. Ancak vatandaşlar burada beklenmedik bir durumla karşılaştı. İneklerin plaja indiğini ve denize girdiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

İneklerin bazıları güneşlenirken bazıları ise deniz kıyısında gezerek serinledi

Bazı vatandaşların ise ineklerle eğlenmeyi seçtiği dikkat çekti. İneklerin bazıları sahilde yatarak bazıları ise deniz kıyısında gezinerek serinlemeye çalışırken bölgeye gelen vatandaşlar ve turistler için de farklı bir görüntü oluşturuyor.