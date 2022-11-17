İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları seyretmek isteyen bazı vatandaşlar sahile koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olmaya başladı. Marmara Denizi’nde dalgaların boyu 5 metreyi bulurken, yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların da sahilde yürüyüş yaptığı görüldü. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların martılarla görüntüsü ise mest etti.