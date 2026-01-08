İstanbul'da şiddetli lodos ve yağış etkili oluyor: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve yağışlı hava gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Şiddetli lodos nedeniyle Esenler ve Okmeydanı’nda bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken şiddetli yağış sonrası birçok noktayı su bastı.

Marmara’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli lodos gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Megakentte etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, şiddetli yağış sonrası birçok noktayı su bastı.

Okmeydanı’nda bir binanın çatısı uçarak sokağa düşerken, Esenler Menderes Mahallesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi. Sarıyer’de de şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Olumsuzlukları da beraberinde getiren şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü.