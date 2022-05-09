İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 tabanca ve binlerce mermi ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çeşitli çap ve markalarda 22 tabanca ile binlerce mermi ele geçirildi. Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 09.05.2022 13:38
  • Güncelleme: 09.05.2022 15:31
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 tabanca ve binlerce mermi ele geçirildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu ile mücadele çerçevesinde alınan bir ihbarı değerlendirerek operasyonun düğmesine bastı. İlçeye bağlı Telsizler Mahallesi’ndeki bir adreste silah ticareti yaptığı ileri sürülen O.T.’nin evine operasyon düzenledi. Polisi karşısında görünce kaçmaya çalışan O.T., kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve şüphelinin üzerindeki çantada yapılan araştırmalarda, farklı markalarda 22 tabanca, 500’ü 9 milimetre çapında, bin 850’si 7.65 çapında ve 47’si 7.62 çapında olmak üzere 2 bin 397 mermi, 1 uçaksavar mermisi, pompalı tüfek kartuşları, silah imalatında kullanıldığı sanılan pres makinası, silah yapımında kullanılan çeşitli materyaller ile yasadışı silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 150 lira ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs O.T., "Silah İmal ve Ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

SHA Editör
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