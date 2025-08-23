İstanbul'da silah kaçakçısına operasyon

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığı belirlenen eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, "Silah Kaçakçılığı Ve Ticareti" suçu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, ilçeye bağlı Cebeci Mahallesi’nde bir evde çok sayıda silah bulunduğu ve silah kaçakçılarının bu silahları iletişim uygulaması üzerinden satışa sundukları belirlendi. Şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik Sultangazi ilçesinde yürütülen çalışmalarda, söz konusu eve dün polis tarafından operasyon yapıldı. Baskında S.P. (49) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 16 boş şarjör, çeşitli çapta 367 tabanca mermisi, 945 şarjör alt kapağı, 39 yay ve mili, 40 kabza kapağı, 6 sürgü takımı, 1 silah gövdesi ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, yakalanan S.P. ile ilgili GBT sorgulamasında, "Kasten Yaralama" ve "Suçun toplu olarak işlenmesi" suçlarından aranıyor olduğu ve 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Hükümlünün, iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, polis tarafından yapılan işlemlerinin sonunda aynı gün adliyeye sevk edildi. Silah kaçakçısı hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.