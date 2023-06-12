İstanbul'da silahlı çocuk magandalar kamerada

Kağıthane’de tabancayla havaya ateş açarak o anları sosyal medyada paylaşan 1’i yabancı uyruklu 3 çocuk maganda, polis tarafından yakalandı. Çocukların ateş açtığı anlar kameralara yansıdı.

İddiaya göre Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz ay yaşanan olayda 3 çocuk maganda, tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, o anlar paylaşan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Hürriyet Mahallesi’nde Moğolistan uyruklu çocuk E.A.B., F.B. ve B.D. olayda kullanılan kurusıkı tabancayla ve şarjörleriyle birlikte yakalandı.

Emniyette ifadeleri alınan ve haklarında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan” adli işlem yapılan 3 çocuk, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.