İstanbul'da silahlı işletmeci dehşeti kamerada: Kadın müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda 2 kadın, erkek arkadaşlarıyla geldikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Kovulan grup mekan sahiplerine tepki gösterince sokakta silahla kovalandı. Havaya ateşte açan şehir eşkiyası işletmeciler dehşeti yaşatırken, o anlar kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, silahlı 4 işletmeciyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Kübra B. ve Berfin D., burada eğlenmeye başladı. Ancak bir süre sonra grup, mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Bunun üzerine grup ile mekan sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda silah çeken 4 işletmeci, grubu kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan kovalamacada işletmecilerden biri havaya ateş açarak kadınlara adeta dehşeti yaşattı. Olayın ardından sesleri duyan polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak mekan sahibi V.T.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi tek tek yakaladı

Olayla ilgili grubun şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ellerinde silah olan ve havaya ateş açan şahısların Seyfettin S., Ahmet A. ve S.K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs, olayda kullandıkları silahlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Silahlı işletmeciler serbest bırakıldı

Emniyete götürülen 4 şahsa ifadelerinin alınması sonrasında “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.