İstanbul'da silahlı pusu kamerada: Takip edip önünü kestiler, çatışma çıktı

Eyüpsultan’da kasklı iki saldırgan, motosikletle takip ettikleri otomobilin önünü kesip sürücüsüne silahlı saldırı düzenledi. Sürücünün karşılık vermesi üzerine de taraflar arasında çatışma çıktı. Olay sonrası taraflar araçlarıyla sokaktan uzaklaşırken, çatışma anları ise kameralara anbean yansıdı. Mahallenin panik yaşadığı olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobille sokağa giren sürücünün, ilerlediği esnada kendisini takip eden motosikletli iki şahıs tarafından önü kesildi. O esnada kasklı 2 saldırgandan biri silahını çıkartarak sürücüye ateş açtı. Sürücüye saniyelerce kurşun yağdıran saldırganlar ardından kaçmaya başladı.

Önünü kesip kurşun yağdırdılar

O esnada aracından inen şahıs silahını çekip karşılık verince sokakta çatışma çıktı. Saldırganlar hızla kayıplara karışırken, sokakta bekleyen şahıs ise bir süre sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletli ve kasklı saldırganlar otomobilin önünü kesiyor. Saldırgan ardından silahla ateş açarak kaçıyor. Araçtan inen şahıs ise silahla karşılık veriyor. Ardından taraflar sokaktan uzaklaşarak kaçıyor.

Mermiler çevredeki binalara isabet etti

Olayın ardından mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, kovanları delil torbasına koydu. Çatışma esnasında birçok mermi çevredeki binaların duvarlarına da isabet etti. Olay nedeniyle ise vatandaşlar bir süre panik yaşadı. Olay yerinde çalışmalarını bitiren polis ekipleri, tarafları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.