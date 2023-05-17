İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağışa paralel olarak çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yağışa paralel olarak çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağış beraberinde şimşeği de getirdi. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, adeta görsel şölen oluştu. Yağış ve şimşek Kuleli sahilinden görüntülendi.