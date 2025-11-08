İstanbul'da sis boğaz çevresinde etkili oluyor

Megakent İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan ve trafikte yoğunluğa neden olan sis, bebek sahili başta olmak üzere boğaz çevresinde etkili oldu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya devam etti. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı. Sabah sabahın erken saatini bilen vatandaşlardan bazıları boğazda spor yaparken bazı vatandaşlar da balık tuttu. Yabancı turistlerde yine aynı şekilde güzel ortamın tadını çıkardı.