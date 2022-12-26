İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi

Arnavutköy'de sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkili olan sis adeta ilçenin üstünü kapladı. Sis bulutları havadan görüntülendi.

İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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Arnavutköy’de sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkili olan sis adeta ilçenin üstünü kapladı. Sis bulutları havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeni ile Arnavutköy adeta kayboldu. Yoğun sisin masalsı görüntüler oluştu. Kartpostallık görüntü havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı evlerin sis nedeni ile gözükmediği görüldü.

İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi
İstanbul'da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi