İstanbul'da sis etkisini göstermeye devam ediyor
Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'un genelini kaplayan sis etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbullular güne sisle uyandı. Güneş doğmadan günün ilk saatlerinde megakentte etkisini yoğun gösteren sis bulutları, görüş mesafesini azalttı. Güneşin doğmasıyla da etkisini göstermeye devam eden sis, Üsküdar Sahili’nden görüntülendi.
Öte yandan Pendik’te de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçede görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sabah erken saatlerde etkisini artıran sis nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde görüş mesafesi yer yer azaldı. İlçede hava kalitesinin ise orta seviyede ölçüldüğü öğrenildi. Sis nedeniyle kent genelinde puslu bir hava hakim olurken, ilerleyen saatlerde sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.