İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İstanbul’da yoğun sis birkaç gündür etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde de etkili olan sis ortaya güzel görüntüler çıkardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın dün akşam saatlerinde yaptığı uyarılarının ardından İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun sis bugün de devam ediyor. Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde de etkisini sürdürüyor. Kameralara yansıyan kartpostallık görüntülerde, köprünün bir kısmının gözden kaybolduğu ve Anadolu Yakası’nda da görüş mesafesinin azaldığı görülüyor.