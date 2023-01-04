İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İstanbul’da yoğun sis birkaç gündür etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bir kısmı sis bulutları arasında kayboldu.

İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun sis bugün de devam ediyor. Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde de etkili oluyor. Köprünün bir kısmı sis bulutları arasında kaybolurken, Anadolu Yakası’nda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.