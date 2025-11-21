İstanbul'da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı

İstanbul ve yurt genelinde karıştıkları eylemlerle ülkenin gündemine oturan sokak çetelerine yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 145 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen yüzlerce silah ve mühimmat emniyette sergilenirken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gücünü milletimizden alan emniyet teşkilatımız, sokak sokak, cadde cadde İstanbul’un her köşesinde suç çeteleriyle mücadelesinde kararlıdır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul’da eylemlerini artıran silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalarını genişleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çetelere yönelik son bir aylık operasyon bilançosunu açıkladı. Kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen, yağma teşebbüsünde bulunan, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 145 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen ’iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit’ suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik son bir ay içerisinde Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 59 eylemin aydınlatıldığı belirtildi. Çeşitli eylemlere karışan toplam 145 şüphelinin yakalandığı baskınlarda 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bu silahlara ait değişik çapta 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 silah namlusu ve 1 el bombası ele geçirildi. Soruşturmalarda yakalanan ve gözaltına alınarak emniyette sorgulandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 22’si adli kontrol hükümlerince salıverildi. 81 şüpheli tutuklanırken, 3 kişini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı aktarıldı. Geri kalan 39 şüphelinin ise İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Diğer yandan operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mühimmatlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldız, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslarla birlikte tehdit, yağma, maksatlı kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik son bir ay içerisinde operasyonları sonucunda toplamda 145 şahıs gözaltına alınmış, 85 şahıs tutuklanmıştır. Bu sabah yaptığımız operasyonlarda gözaltına aldığımız 20 şahıs ile 39 şahsın adli işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda 317 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah ve bol miktarda fişek ele geçirilmiştir. Bütün eski, yeni nesil fark etmeksizin bütün suç çetelerinin karşısındayız. Gücünü milletimizden alan emniyet teşkilatımız, sokak sokak, cadde cadde İstanbul’un her köşesinde suç çeteleriyle mücadelesinde kararlıdır. Hedefimiz belli ve nettir. Güvenli ve huzurlu bir İstanbul’dur" dedi.