İstanbul'da Suriyeli kadından insanlık örneği: Bin 920 doları sahibine teslim etti

Güngören’de yolda yürüyen Suriyeli bir kadın, bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla (yaklaşık 52 bin lira) birlikte emniyete götürdü. Polisin ulaştığı adama Suriyeli kadın cüzdanı eksiksiz teslim etti. Cüzdanı bulan Hanadi Alşhassoun, “Emaneti sahibine teslim ettik. Elhamdülillah kimseden para almadık” dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Güngören Soğanlı tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle yıllar önce Türkiye’ye gelerek İstanbul’a yerleşen Hanadi Alşhassoun ve ailesi Güngören’e yerleşti. Burada çalışmaya başlayan kadın ve ailesi hayatlarını huzur içerisinde sürdürmeye devam etti. Olay günü Hanadi Alşhassoun çocuğuna yiyecek almak için dışarıya çıktı. Kadın yolda yürüdüğü esnada yanındaki çocuğu yerde bir cüzdan buldu. Hemen çocuğun elinden cüzdanı alan Suriyeli kadın, içerisinde bin 920 dolar (yaklaşık 52 bin lira) ve kimlik olduğunu gördü.

Suriyeli kadından insanlık örneği

Soluğu hemen emniyette alan Hanadi Alşhassoun, Güngören Polis Merkezi Amirliği ekiplerine cüzdanı teslim etti. Ardından harekete geçen polis ekipleri, cüzdan sahibi Mustafa Bayram’a ulaşarak emniyete davet etti. Bir süre sonra gelen adam Suriyeli Hanadi Alşhassoun’ın elinden cüzdanı teslim aldı. Kadına teşekkür eden Bayram ardından emniyetten ayrıldı. Öte yandan kadının cüzdanı bulduktan sonra emniyete yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

“Türk patronumu aradım, karakola teslim ettim”

Olayla ilgili konuşan Suriye uyruklu Hanadi Alşhassoun, “Çocuğum cüzdanı bulduktan sonra hemen bana getirdi. Bende içine baktığımda biraz fazla para olduğunu gördüm. İçinde kimlik falan da vardı. Bizde cüzdanın sahibini merak ettik. Kimliğine falan baktık ama bulamadık. Cüzdanın içinde olan numaraları da aradık ama kimse adamı tanımıyordu. Benim patronum Türk. Ona söyledik olayı. O da bize Güngören Polis Merkezi’ne teslim etmemizi söyledi. Bizde teslim ettik” dedi.

“Emaneti sahibine teslim ettik”

Alşhassoun’in eşi ise, “Çocuğum açtı. Dışarıya yiyecek almaya çıktı. Ondan sonra yerde bir cüzdan bulmuş. Cüzdanı açtığında para olduğunu görmüş. Ondan sonra bize getirdi. Bizde dışarı çıktık baktık kimse yoktu. Bir gün cüzdan bizde kaldı. Bir gün sonra bir arkadaşımızı aradık. Ardından para bizim olmadığı için polise teslim etti. Şükürler olsun biz emaneti sahibine teslim ettik. Elhamdülillah kimseden para almadık” diye konuştu.