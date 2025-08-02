İstanbul'da sürpriz yağmur: Sevincin yanında kazaları da getirdi

İstanbul'da uzun süredir devam eden kurak ve sıcak havanın ardından aniden bastıran kısa süreli yağmur, kentte iki farklı yüzünü gösterdi. Yağış, sıcaklardan bunalan İstanbullulara rahat bir nefes aldırırken, trafikte ise kazalara yol açtı.

İstanbul'da sürpriz yağmur: Sevincin yanında kazaları da getirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul’da uzun süredir devam eden kurak ve sıcak havanın ardından aniden bastıran kısa süreli yağmur, kentte iki farklı yüzünü gösterdi. Yağış, sıcaklardan bunalan İstanbullulara rahat bir nefes aldırırken, trafikte ise kazalara yol açtı.

Şehrin birçok ilçesinde etkili olan yağmurla birlikte vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Haftalardır süren bunaltıcı sıcakların ardından gelen serinlemeyi fırsat bilen birçok kişi, o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Yağmurun bir diğer etkisi trafikte görüldü. Kuru havadan sonra yağan yağmurun kayganlaştırdığı yollarda, özellikle ana arterlerde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb