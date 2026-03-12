İstanbul'da sürücülere dronlu 'kaynak' denetimi

İstanbul’da trafikte kaynak yapan sürücülere yönelik drone destekli taralı alan uygulaması yapıldı.

Polis ekipleri trafikte kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Ümraniye’de drone destekli taralı alan (kaynak) denetimi gerçekleştirdi. Cevizlibağ Güney Yanyol Transit Yol Bağlı Bağlantısı’nda taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu. Sürücülere cezayı işlem uygulandı.

"Hani bu kaynak olsa tamam diyeceğim"

Uygulama esnasında taralı alan ihlali gerçekleştiren sürücü Serkan Çimenli, "Televizyonlarda izleyip özellikle polislerin bu kaynakçılara ceza yazmalarına oh diye sevinen biriyim. Ama burada benzinlikten çıkıp buradan bir daha yol ayrımı varmış. Yok kaçırma değil oradan çıkıp, çok hızlı geliyor arabalar. Bende kontrollü geliyorum. Taralı alana mecbur giriyorum. Hani bu kaynak olsa tamam diyeceğim" şeklinde konuştu.