İstanbul'da suya her ay zam kararı yeni yılda da devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu’nda her ay suya yapılan zamma devam edilmesi teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık kabul edildi. Teklife göre su kapama-açma bedeli 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya yükseltildi.

İBB Meclisi 2025 yılı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşti. İBB Meclisi 2’inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan toplantıda İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. Genel kurulda ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.

Su kapama-açma bedeline yüzde 34 zam

Teklifte, su kapama-açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla bin 807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla bin 19 liraya yükseltilmesi talep edildi. Şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi. İSKİ’nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.

İstanbul’da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay yapılan zammın 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.

"99 milyar TL gider bütçesi ödeneği ayrılmıştır"

Toplantıda sunum yapan İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, "2026 yılı için harcama birimlerimize yaklaşık 99 milyar TL gider bütçesi ödeneği ayrılmıştır. 94 milyar TL olarak tahmin edilen gelir bütçemiz ile birlikte yaklaşık 5 milyar TL’lik finansman ihtiyacı öngörülmüş ve bütçe denkliği sağlanmıştır. 94 milyar TL gelir bütçesi tahminimizin yüzde 82’si su gelirleri, yüzde 10’u Merkezi İdare vergi gelirlerinden alınan paylar ile kalan yüzde 8’lik kısmı da diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gelir bütçemiz 2025 yılındaki 82 milyar TL’den 2026 yılında 94 milyar TL değerine ulaşmıştır. 99 milyar TL gider bütçesi tahminimizin yüzde 43’ü sermaye giderleri, yüzde 39’u mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 9’u personel ve SGK giderleri, kalan yüzde 9’u da diğer giderlerden oluşmaktadır. Gider bütçemiz 2025 yılındaki 88 milyar TL’den 2026 yılında 99 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2025 yılı sonu itibari ile yatırım giderlerimizin yaklaşık 37 milyar TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yatırımların 2025 yılı bütçe gider gerçekleşmesi içerisindeki payının yüzde 45’e ulaşacağı öngörülmektedir" dedi.

"6 yılda tamı tamına suya 16 defa zam gerçekleşti"

Toplantında partisi adına söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan, 6 yılda suya 16 defe zam geldiğini söyledi. Altınhan, "Su kamusal bir haktır. Sizler de İstanbul’u yönetmeye talip olduğunuz dönemde bu gerçeği tekrar ederek şu vaatte bulunmuştunuz; ’Allah’ın suyu bu kadar pahalı olur mu? Biz göreve geldiğimizde suyun metreküp fiyatında yüzde 40’lık bir indirim yapacağız’ demiştiniz? Peki ne oldu? 6 yılda ne gerçekleşti? 6 yılda tamı tamına suya 16 defa zam gerçekleşti. Bir zamanlar 4 TL’ye çok yüksek dediğiniz su için bugün 16 zammın sonunda 46 TL metreküpüne bedel ödüyoruz. Peki ne değişti? 4 TL pahalıydı da 46 TL daha mı uygun?" ifadelerini kullandı.

"2025 Ocak ayından sonra her ay bu meclise zam gündemiyle geldiniz"

AK Parti Meclis Üyesi Altınhan, "Zihinlerimizi bir tazeleyelim? 2024 yılının Haziran ayından 2025 yılının Haziran ayına kadar toplamda 7 defa zam yapıldı. 2025 Ocak ayından sonra her ay bu meclise zam gündemiyle geldiniz? Neden bunu böyle yaptınız diye sorduğumuzda cevabı çok net ifadeyle bize sundunuz? ’Her şey pahalandı, tabii ki su da pahalanacak’ dediniz. Hatta şunu da eklediniz? ’Enerji giderleri arttı, benzin arttı, dolar arttı, tabii ki su da artacak’ dediniz. Peki, benzinin, elektriğin, doların hangisine bu artış paralel seyretti. Bunların da hepsini tek tek çıkardık. 2020 yılından 2025 yılına kadar elektrikteki artış oranı, dolardaki artış oranı ve petroldeki artış oranını katlayarak devam etti suyun artış oranı. Suyun metreküpü tam yüzde 1065 zamlandı" diye konuştu.

"Enerji giderlerinin bütçe içerisindeki büyük bir artışından söz etmek mümkün değil"

Altınhan, abonman gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payının da yüzde 83’ten yüzde 97’ye çıktığını söyleyerek, "2019’daki, 2019 sonrası ve bugünde enerji giderlerinin gider bütçesi içerisindeki payı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişiklik gösterdi. Enerji giderlerinin bütçe içerisindeki büyük bir artışından söz etmek mümkün değil. Özetle enerji giderleri, burada bu fahiş zammın bir bahanesi olamaz. Peki, zamlardan sonra abonman gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı da yüzde 83’ten yüzde 97’ye çıktı. Yani bütün külfet, bütün maliyet vatandaşın sırtına yüklendi. Peki bu artışların sebebi ne? Enerji giderleriyle alakalı açıklamayı yaptık, diğer artış oranlarını verdik. Bütün bilimsel verilerle bu hususu destekledik. Senede 230 milyon metreküp suyu boşa döküyoruz. Sorumuz nerede? Plan nerede, program nerede, yatırım nerede?. İstanbul’un kaybolan suları nerede? İstanbul’un kaybolan yılları nerede?" dedi.

Genel kurulda görüşülen teklifler, 64 hayır oyuna karşılık 124 evet oyuyla kabul edildi.