İstanbul'da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi ortak bir noktada anlaşılarak oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulluların yüzde 86'sını kapsayan kesimin 5.56 lira olan ödemesi 8.33 liraya çıkartıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 05.04.2022 18:40
  • Güncelleme: 05.04.2022 18:53
İstanbul'da suya zam
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi ortak bir noktada anlaşılarak oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulluların yüzde 86’sını kapsayan kesimin 5.56 lira olan ödemesi 8.33 liraya çıkartıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane İBB Başkanlık binasında İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündeminde su zammı görüşüldü. İSKİ’nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü yüzde 68.34 zam teklifi, parti gruplarının müzakereleri sonucunda ortak bir karara ulaşıldı. Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15 metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8.33 lira oldu. Ancak, 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı yüzde 29 artışla 7.21 lira olarak faturalara yansıyacak.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Öte yandan, 8.35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12.51 lira, 14.95 lira olan iş yeri su fiyatı 22.40 lira, 8.35 lira olan şantiye su fiyatı 12.51 lira, 1.39 lira olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2.08 lira, 3.73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2.08 lira olarak belirlendi.

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

4
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

5
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

6
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı