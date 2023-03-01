İstanbul'da tahliye kararı verilen 2 hastane sonrası gözler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Fatih'teki binasına çevrildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinin büyük bir kısmı ile Kağıthane Devlet Hastanesinin tahliye edileceği kararının ardından gözler 2020 yılında büyük bir kısmı yıkılan Fatih’te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine çevrildi. Millet caddesi üzerinde Acil Servis ve Poliklinik faaliyetlerine devam eden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi dron ile havadan görüntülendi.

Fatih’te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin büyük bir kısmı boşaltılarak yıkım gerçekleştirilmişti. Tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra 2020 yılında yıkım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Millet Caddesi üzerinde bulunan binası ise Acil Servis ve poliklinik hizmetleri vermeye devam ediyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük bir kısmı ile Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararının alınmasının ardından gözler Fatih’te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine çevrildi.

Acil servis ve Poliklinik hizmetlerinin devam ettiği Fatih’teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi dron ile havadan görüntülendi.