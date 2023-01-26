İstanbul'da taksilerde 'akıllı tepe lambası' olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) görüşüldü. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi” oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kararla birlikte tüm taksilerde 3 ay içerisinde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerveli ve S.O.S ifadeleri yer alacak.