İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda, 22'si fildişi olmak üzere toplam 483 tarihi eser ele geçirildi.

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  • 01.04.2022 10:21
  • Güncelleme: 01.04.2022 12:37
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda, 22’si fildişi olmak üzere toplam 483 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

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Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 17 ve 30 Mart tarihleri arasında Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki 5 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 89 sikke, Türk İslam dönemine ait olduğu düşünülen altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı Padişahlarına ait olduğu düşünülen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Geç Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik vazo ve kadın başlı ile hayvan başlı figürlerin de aralarında olduğu 394 obje ele geçirildi.

Sikkelerin ikisi yurt dışında teki 3.1 milyon Sterline satılan sikkelerle benzerlik taşıyor

Ele geçirilen eserler ile ilgili yapılan geniş çaplı araştırmalarda, sikkelerin ön ve arka yüz incelemelerinde, 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde, teki 3.1 milyon Sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzerlikleri dikkat çekti. Ayrıca inceleme devam toplamda 22’si fildişi olmak üzere 483 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen sikke ve objelerin ise detaylı incelenmeler için ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.

Yakalanan tarihi eser kaçakçısı 5 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” ve “5607 S.K.M.” suçlarından başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İHA

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