İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

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  • 08.07.2022 06:33
  • Güncelleme: 08.07.2022 10:50
İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul’da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

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İHA

Editör
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