İstanbul'da tehlike saçan 'HGS Akımı': Gişelere 110 kilometre hızla böyle girdi

İstanbul Pendik gişelerde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazalara aldırmayarak sosyal medyada başlatılan "HGS Akımı" için gişelerden 110 kilometre hızla geçen kişi yakalandı. Magandanın hız yaptığı anlar ise kameraya yansıdı. Kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 320 lira idari para cezası yazılırken, sürücü belgesine de 4 ay süreyle el konuldu.

Pendik gişelerde peş peşe meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti, ancak buna aldırmayan bazı sürücüler sosyal medyada "HGS Akımı" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" paylaşımı yapmaya başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi ise kimliği belirsiz kişilerin bazı sosyal medya hesaplarında, "HGS Akımı" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" gibi başlıklar altında paylaşımlar yaptığını tespit etti. Bu kişiler ve hesaplar takibe alındı. Şahısların, yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında tedbir alındı. Çekmeköy’de Pazar günü saat 16.25’de bir sürücünün Hüseyinli gişelerinden 110 kilometre hızla sürat yaptığı belirlendi. Geçisini sosyal medyadan paylaşan M.Ö, Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Sürücü M.Ö.’ye 2. Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi tarafından, 6 bin 320 TL idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan şahıs, Anadolu Adliyesine sevk edildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince sürücü belgesine 4 ay süreyle el konulan M.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.