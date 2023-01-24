İstanbul'da tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kamerada: Genci öldüresiye dövdüler

Mega kentin çeşitli noktalarında yaşanan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kameralara yansıdı. Kadıköy’de iki şahıs kadınlara laf attığı iddia edilen genci feci şekilde dövdü. Taksim’de iki grup tekme ve yumruklarla cadde ortasında dövüştü. Fatih’te iki grup bıçaklarla birbirlerine saldırınca ortalık karıştı. Esenler’de trafikte yol verme yüzünden iki sürücü birbirine girdi.

İstanbul’un çeşitli noktalarında şahıslar arasında geçtiğimiz aylarda tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar yaşandı. Kadıköy’de iki şahıs kadınlara laf attığı iddia edilen genci feci şekilde dövdü. Taksim’de de iki grup tekme ve yumruklarla cadde ortasında dövüştü. Fatih’te de iki grup bıçaklarla birbirlerine saldırınca ortalık karıştı. Esenler’de de trafikte yol verme yüzünden iki sürücü birbirine girdi. Yaşanan kavgalar ise cep telefonu kameralarına yansırken, olaya karışanların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.